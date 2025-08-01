Друга ракетка України Марта Костюк прокоментувала перемогу над Дар’єю Касаткіною у третьому колі турніру у Монреалі. Слова українки наводить btu.org.ua:

Cхоже, що це була емоційна перемога? Так (посміхається). Як ви могли бачити, це був дуже важкий матч. Я так багато разів грала проти Даші і щоразу це дійсно битва. Дякую глядачам, підтримка була неймовірною сьогодні, дякую!

Щодо того розіграшу, коли я впала і піднялась, я вже програвала на той момент 0-1. І я неправильно вдарила по м’ячу. І я подумала, мовляв, добре, тепер буде 0-2. Але тут і вона неправильно вдарила. Тож я подумала, що в мене досі є шанс. Я намагаюсь ніколи не здаватись. Той розіграш був наче відображенням цього.