Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк поділилася очікуваннями від чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Слова українки наводить btu.org.ua.

Марто, наскільки важливо для вас бути тут у Фіналі вперше?

Я думаю, це вперше для всіх нас, не тільки для мене. Так, вважаю, це неймовірна честь - представляти свою країну, вперше бути тут у Фіналі поряд із цими чудовими дівчатами. Ми дуже довго граємо разом в одній команді. Це буде фантастичний досвід, незалежно від результату. Ми зробимо все можливе. Я на 100% вірю в нашу команду. Думаю, у нас дуже сильна команда, тому сподіваюся на велику підтримку.

У вас був чудовий сезон, особливо в парному розряді. Як ви бачите свою роль у команді, як можете допомогти?

Ви запитуєте, чи буду я грати в парі?

Як ви допоможете команді, так.

Думаю, це рішення капітана, не наше. Ми даємо зворотний зв'язок, тренуємося, робимо все, що можемо. Я грала і з Людою, і з Надією, почуваюся добре з обома. Вони також грали разом. Тож у нас є варіанти, і це дуже позитивно.

Моя головна мета – виграти свій одиночний матч, а далі вже не все залежить від мене. Я готова, якщо команді потрібна моя допомога, якщо дівчата хочуть грати зі мною (сміється). Я люблю парний розряд. Цього року я мало грала, але зазвичай мені дуже подобається. Це ніби інший вид спорту, інша пристрасть. Якщо буде потрібно, я з задоволенням допоможу.

Нагадаємо, що зустріч Україна – Іспанія розпочнеться 17 вересня о 12:00 за київським часом.