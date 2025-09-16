Капітан жіночої команди України з тенісу Ілля Марченко поділився очікуваннями від матчу чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг з Іспанією. Слова українця наводить btu.org.ua:

Ми тренуємося. Все добре. Нам подобається перебувати в Шеньчжені. Нам підходять умови. Думаю, м'ячі та покриття оптимальні для моєї команди. Поки що все ідеально.

Іспанки, безумовно, вміють грати в теніс. Це досвідчена і хороша команда. Ми бачимо, що лідерка Іспанії тут, вона готується. Очікуємо серйозної боротьби.