Капітан збірної України: «Очікуємо серйозної боротьби у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг»
Марченко оцінив умови на змаганнях у Шеньчжені
близько 1 години тому
Фото: Svitolina Foundation
Капітан жіночої команди України з тенісу Ілля Марченко поділився очікуваннями від матчу чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг з Іспанією. Слова українця наводить btu.org.ua:
Ми тренуємося. Все добре. Нам подобається перебувати в Шеньчжені. Нам підходять умови. Думаю, м'ячі та покриття оптимальні для моєї команди. Поки що все ідеально.
Іспанки, безумовно, вміють грати в теніс. Це досвідчена і хороша команда. Ми бачимо, що лідерка Іспанії тут, вона готується. Очікуємо серйозної боротьби.
Нагадаємо, що зустріч Україна – Іспанія розпочнеться 17 вересня о 12:00 за київським часом.