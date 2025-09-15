Капітанка збірної Іспанії – про матч з Україною: «Ми добре знаємо наших суперниць»
Гра відбудеться 17 вересня
28 хвилин тому
Капітанка збірної Іспанії Карла Суарес Наварро поділилася очікуваннями від майбутнього чвертьфінального матчу Кубка Біллі Джин Кінг проти України. Слова наводить btu.org.ua.
Суарес Наварро відзначила, що команда добре адаптувалася після перельоту та активно тренується на місцевих кортах.
Ми добре знаємо наших суперниць, але в командних змаганнях завжди можуть бути несподіванки. Ми тренуємося та хочемо бути готовими. Це складно, але водночас приносить задоволення. До того ж ми бачили, як збірна Іспанії в Кубку Девіса зробила камбек із 0:2 — це надихає та мотивує нас цього тижня.
Зустріч Іспанія – Україна відбудеться 17 вересня.
