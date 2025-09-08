Світоліна та Костюк піднялися у рейтингу WTA після US Open
Олійникова здійснила ривок у 27 позицій
13 хвилин тому
WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг лист тенісисток. На четверту сходинку після виходу до фіналу US Open-2025 здійнялася Аманда Анісімова.
Еліна Світоліна та Марта Костюк піднялися на 13 та 25 місце відповідно. Найбільший ривок вдався Олександрі Олійниковій, яка після виходу до півфіналу турніру у Швейцарії опинилася на 175 рядку рейтингу.
Оновлений рейтинг WTA
1. аріна сабалєнка – 11225 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 7933
3. Коко Гофф (США) – 7874
4. Аманда Анісімова (США, +5) – 5159
5. мірра андрєєва – 4793
6. Медісон Кіз (США) – 4579
7. Джессіка Пегула (США, -3) – 4383
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4006
9. Цінь Вень Чжен (Китай, -2) – 4003
10. Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 3833
...
13. Еліна Світоліна (Україна, +2) – 2606
25. Марта Костюк (Україна, +3) – 1766
33. Даяна Ястремська (Україна, -2) – 1559
75. Юлія Стародубцева (Україна, -7) – 911
152. Ангеліна Калініна (Україна, -17) – 473
175. Олександра Олійникова (Україна, +27) – 411
185. Дар’я Снігур (Україна, -14) – 391
267. Анастасія Соболєва (Україна, +3) – 260