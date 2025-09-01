Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк в інтерв’ю btu.org.ua оцінила виступи на US Open на тлі нещодавнього пошкодження на турнірі у Цинциннаті:

Останні три місяці були непростими, і на US Open я їхала з думкою пройти перше коло, адже на двох попередніх Major цього зробити не вдалося. Тому кожен наступний крок для мене – велика мотивація.

Кожен з трьох зіграних матчів на першому тижні US Open вийшов по-своєму напруженим і емоційним. Оцініть свою гру в кожному з них і скажіть, який матч для вас був найскладнішим?

Перший матч проти Кеті Бултер вийшов досить спокійним від початку і до кінця – мабуть, один з найгладших стартових матчів на «мейджорах» в моїй кар'єрі (сміється).

Другий і третій були значно важчими. Найскладнішим став матч з Зейнеп Сьонмез – вона грала дуже сильно, напруга трималася постійно, і я знала, що не можу дозволити собі розслабитися навіть на один розіграш.

Вчорашню гру я почала невдало. Ми з Сандрою (тренером) потім згадали мою гру проти Сари Бейлек на Roland Garros – відчуття в першому сеті були дуже схожі. Вона сказала про це моєму чоловікові ще під час гри, а я вже після її завершення.

І коли я грала другий сет, то раділа вже самому факту, що незалежно від результату зробила великий прогрес: почавши гру невдало, змогла перебудуватися і діяти по-іншому. А те, що в підсумку виграла – це для мене особливо цінно, тому що не завжди легко змінити свою гру, коли з самого початку щось не йде.

Тому всі матчі були непростими, але найнапруженішим для мене став другий.

Нагадаємо, що 1 вересня Костюк зіграє матч четвертого кола US Open.