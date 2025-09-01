Костюк та Русе – учасниці 1/8 фіналу парного US Open
Українсько-румунський дует обіграв Зігемунд та Хадда Майю
близько 1 години тому
Марта Костюк / Фото - CNN
Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу в другому раунді парного турніру US Open-2025.
Костюк та Елена Габріела Русе з Румунії з рахунком 6:3, 6:2 обіграли німкеню Лауру Зігемунд та бразилійку Беатріс Хаддад Майю з Бразилії.
Матч тривав 1 годину 24 хвилини. За цей час Костюк та Русе виконали 1 подачу навиліт, припустилися 2 подвійних помилок, використали 5/10 брейкпойнтів. На їх рахунку 25 віннерсів та 16 невимушених помилок.
Наступними суперницями українсько-румунського дуету стануть Елізе Мертенс та Вероніка Кудерметова.
