Володимир Кириченко

Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу в другому раунді парного турніру US Open-2025.

Костюк та Елена Габріела Русе з Румунії з рахунком 6:3, 6:2 обіграли німкеню Лауру Зігемунд та бразилійку Беатріс Хаддад Майю з Бразилії.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини. За цей час Костюк та Русе виконали 1 подачу навиліт, припустилися 2 подвійних помилок, використали 5/10 брейкпойнтів. На їх рахунку 25 віннерсів та 16 невимушених помилок.

Наступними суперницями українсько-румунського дуету стануть Елізе Мертенс та Вероніка Кудерметова.

