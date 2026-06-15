Сергій Разумовський

Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг найсильніших тенісисток світу. У верхній частині списку цього разу обійшлося без змін: перша трійка залишилася такою ж, як і раніше.

Лідеркою світового рейтингу WTA продовжує залишатися Аріна Соболенко. Другу позицію зберегла представниця Казахстану Єлена Рибакіна, а третє місце посідає польська тенісистка Іга Свьонтек.

Серед українок найкращою, як і раніше, є Еліна Світоліна. Досвідчена українська тенісистка зберегла за собою статус першої ракетки України та залишилася на восьмій сходинці світової класифікації.

Без змін у рейтингу залишилася й Марта Костюк. Вона продовжує перебувати на 12-й позиції та залишається другою ракеткою України.

Трійку найкращих українок у рейтингу WTA замикає Даяна Ястремська. Вона втратила одну позицію та тепер посідає 50-те місце.

У межах першої сотні світового рейтингу також перебувають ще чотири представниці України. Олександра Олійникова розташувалася на 51-й сходинці. Юлія Стародубцева опустилася на дві позиції та тепер займає 59-те місце. Ангеліна Калініна також втратила дві сходинки й перебуває на 71-й позиції.

Найбільший прогрес серед українок у ТОП-100 продемонструвала Дарина Снігур. Вона піднялася одразу на дев’ять позицій і тепер посідає 75-те місце у світовому рейтингу.

Українки у ТОП-100 рейтингу WTA

8. Еліна Світоліна (4315)

12. Марта Костюк (3157)

50. Даяна Ястремська -1 (1126)

51. Олександра Олійникова (1114)

59. Юлія Стародубцева -2 (1063)

71. Ангеліна Калініна -2 (965)

75. Дарина Снігур +9 (928)

* Інші українські тенісистки до першої сотні оновленого рейтингу WTA не потрапили.

Раніше Калініна дізналася суперницю у кваліфікації турніру в Берліні.