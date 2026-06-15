Костюк не стала першою ракеткою України – Світоліна зберігає лідерство
Хто також із українок потрапив до топ-100 рейтингу WTA?
близько 2 годин томуПідписатися в
Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлений рейтинг найсильніших тенісисток світу. У верхній частині списку цього разу обійшлося без змін: перша трійка залишилася такою ж, як і раніше.
Лідеркою світового рейтингу WTA продовжує залишатися Аріна Соболенко. Другу позицію зберегла представниця Казахстану Єлена Рибакіна, а третє місце посідає польська тенісистка Іга Свьонтек.
Серед українок найкращою, як і раніше, є Еліна Світоліна. Досвідчена українська тенісистка зберегла за собою статус першої ракетки України та залишилася на восьмій сходинці світової класифікації.
Без змін у рейтингу залишилася й Марта Костюк. Вона продовжує перебувати на 12-й позиції та залишається другою ракеткою України.
Трійку найкращих українок у рейтингу WTA замикає Даяна Ястремська. Вона втратила одну позицію та тепер посідає 50-те місце.
У межах першої сотні світового рейтингу також перебувають ще чотири представниці України. Олександра Олійникова розташувалася на 51-й сходинці. Юлія Стародубцева опустилася на дві позиції та тепер займає 59-те місце. Ангеліна Калініна також втратила дві сходинки й перебуває на 71-й позиції.
Найбільший прогрес серед українок у ТОП-100 продемонструвала Дарина Снігур. Вона піднялася одразу на дев’ять позицій і тепер посідає 75-те місце у світовому рейтингу.
Українки у ТОП-100 рейтингу WTA
8. Еліна Світоліна (4315)
12. Марта Костюк (3157)
50. Даяна Ястремська -1 (1126)
51. Олександра Олійникова (1114)
59. Юлія Стародубцева -2 (1063)
71. Ангеліна Калініна -2 (965)
75. Дарина Снігур +9 (928)
* Інші українські тенісистки до першої сотні оновленого рейтингу WTA не потрапили.
Раніше Калініна дізналася суперницю у кваліфікації турніру в Берліні.
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