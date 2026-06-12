Калініна дізналася суперницю у кваліфікації турніру в Берліні
Українка вийде на корт проти Лулу Сан із Нової Зеландії
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (69 WTA) розпочинає виступи на трав'яному турнірі WTA 500 у Німеччині. Українка стартуватиме з кваліфікаційного раунду.
У першому колі відбору суперницею українки стане представниця Нової Зеландії Лулу Сан (110 WTA.
Поєдинок заплановано на суботу, 13 червня. Раніше тенісистки в офіційних матчах між собою не зустрічалися.
Матчі основної сітки змагань у Берліні розпочнуться у понеділок, 15 червня.
Світоліна заробила понад 30 мільйонів доларів призових за кар'єру.
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