Олег Шумейко

Марта Костюк та Єлена Габріела Русе у 1/8 фіналу US Open поступилися четвертим сіяним веронікє кудермєтовой та Елізе Мертенс 4:6, 1:6.

За 1 годину 19 хвилин на корті україно-румунський тандем реалізував 1 брейк-поінт з п’яти та 6 разів помилився при подачі. суперниці зробили 4 брейки та одну «подвійну».

Відзначимо, що це був другий поспіль матч Костюк. До цього Марта відіграла 3-годинний матч в одиночному розряді, де у четвертому колі поступилася Кароліні Муховій.