Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 28) у четвертому колі US Open-2025 програла 11-й сіяній Кароліні Муховій (WTA, 13) 3:6, 7:6 (0), 3:6.

За майже 3 години на корті українка 6 разів подала навиліт, реалізувала 1 брейк-поінт з десяти та 7 разів помилилася при подачі. Чешка зробила 1 ейс, 3 брейки та дві «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Відзначимо, що це найкращий виступ Марти на американському Шоломі – українка вперше дісталася до 1/8 фіналу змагань.

Також Костюк зіграє у 1/8 фіналу у парному розряді US Open.