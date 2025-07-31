Снігур не змогла вийти до півфіналу турніру у Варшаві
Українка програла у двох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Дар’я Снігур (193 WTA) завершила виступи на турнірі WTA 125 у Варшаві, поступившись у чвертьфіналі.
23-річна спортсменка програла представниці Швейцарії Вікторії Голубич (90 WTA) з рахунком –5:7, 3:6. Поєдинок тривав 1 годину 36 хвилин.
Снігур виконала 3 ейси, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 2 з 4 брейк-пойнтів.
Світоліна обіграла нейтральну росіянку у другому колі турніру WTA 1000 у Монреалі.
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