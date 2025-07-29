Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 176) у першому колі турніру серії ITF100 в Іспанії поступилася єкатєрінє овчарєнко (WTA, 512) 6:7 (5), 6:1, 1:6.

За 2 з чвертю години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з дев’яти та 1 раз помилилася при подачі. суперниця зробила 5 ейсів, 5 брейків та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева перемогла на старті турніру у Торонто.