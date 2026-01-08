Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 26) у третьому колі турніру серії WTA500 в австралійському Брісбені обіграла другу сіяну Аманду Анісімову (WTA, 3) 6:4, 6:3.

За півтори години на корті українка 6 разів подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з дев’яти та 4 рази помилилася при подачі. Американка зробила 2 ейси, 1 брейк та 5 «подвійних». Це була четверта зустріч тенісисток – Марта перемогла втретє.

Наступною суперницею Костюк стане мірра андрєєва (WTA, 9).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Окленді.