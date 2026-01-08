Костюк обіграла третю ракетку світу Анісімову на шляху до чвертьфіналу турніру в Австралії
Українка у двох сетах переграла представницю США
37 хвилин тому
Фото: Getty Images
Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 26) у третьому колі турніру серії WTA500 в австралійському Брісбені обіграла другу сіяну Аманду Анісімову (WTA, 3) 6:4, 6:3.
За півтори години на корті українка 6 разів подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з дев’яти та 4 рази помилилася при подачі. Американка зробила 2 ейси, 1 брейк та 5 «подвійних». Це була четверта зустріч тенісисток – Марта перемогла втретє.
Наступною суперницею Костюк стане мірра андрєєва (WTA, 9).
Нагадаємо, що Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Окленді.