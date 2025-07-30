Друга ракетка України Марта Костюк прокоментувала перемогу над Маркетою Вондроушовою у другому колі турніру у Монреалі. Слова українки наводить btu.org.ua:

Перш за все хочу сказати велике спасибі за підтримку. Я бачу так багато українських прапорів тут, це неймовірно. Слава Україні!

Маркета – приголомшлива тенісистка, чемпіонка Шолому. Завжди дуже важко грати проти неї. Минулого року у нас був чудовий матч у Штутгарті, і я чекала на цей поєдинок. Але останні три місяці для мене були непростими. Тому ця перемога в першому матчі тут дійсно багато значить для мене. І дякую моїй тренерці, яка запевняла мене, що я точно виграю ще хоча б один матч до кінця року. Ну ось, вже липень, і я вже зробила це (сміється).

Сьогодні я була приємно здивована тим, скільки людей підтримувало мене, це справді дуже приємно. Мій дядько довго жив у Монреалі і є громадянином Канади. Тому приїжджати сюди для мене особливо приємно. Люди тут дуже добрі, атмосфера чудова. І мені подобається, що тут розмовляють і французькою, і англійською – там, де я живу, англійською майже ніхто не користується, тому це полегшує спілкування. З нетерпінням чекаю наступного раунду.