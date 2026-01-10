Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк прокоментувала перемогу над Джессікою Пегулою на шляху до фіналу турніру у Брісбені. Українку цитує btu.org.ua:

Я почала матч просто неймовірно. Але ми всі люди, і я розуміла: рано чи пізно це закінчиться. Можливо, сьогодні, можливо, не сьогодні. Я дуже задоволена тим, як змогла протриматися до самого кінця матчу.

Ніколи не буває легко, коли ти ведеш 6:0, 3:0, і начебто очікуєш, що все так і закінчиться. Але навпроти була приголомшлива тенісистка, гравець топ-10 протягом багатьох років. Я чекала боротьби, чекала, що вона повернеться в матч.

Я була напружена до останнього розіграшу. Чесно кажучи, я навіть подумала, що промахнулася, але м'яч потрапив у корт – і так... Я дуже-дуже щаслива вийти у фінал.

Що стало фактором перемоги

Думаю, я не поспішала в розіграшах. Проти Джесс дуже важливо змушувати її грати, змушувати її бігати. Мені здається, сьогодні я зробила це дуже добре, змінювала темп. До того ж сьогодні було набагато тепліше, ніж у мої попередні матчі, м'яч летів швидше, і це теж давало мені певну перевагу. Розіграші виходили коротшими і я дуже рада, що сьогодні вони були саме такими.

Але, якщо чесно, теніс – настільки складний вид спорту, що рідко все вирішує щось одне. Це завжди комбінація факторів. Просто для мене сьогодні був дійсно дуже хороший день.

У фіналі змагань Костюк зіграє з першою ракеткою світу аріною сабалєнкою.