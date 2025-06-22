Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 26) у першому колі турніру серії WTA500 у німецькому Бад-Гомбургу Еммі Наварро (WTA, 9) 2:6, 5:7.

За 1 годину 40 хвилин на корті українка тричі помилилася при подачі, реалізувала 3 брейк-поінти з восьми та 4 рази помилилася при подачі. Американка зробила 1 ейс, 6 брейків та одну «подвійну». Це була четверта зустріч тенісисток – Марта не виграла жодної гри.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева не змогла пробитися до основи турніру у Німеччині.