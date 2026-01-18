Олег Гончар

У Мельбурні стартував Australian Open-2026. У першому колі українська тенісистка Марта Костюк (WTA 20) поступилася француженці Ельзі Жакмо (WTA 58) з рахунком 7:6, 6:7, 6:7.

Матч тривав 207 хвилин, упродовж яких Костюк подала вісім ейсів проти чотирьох у суперниці. При цьому Марта допустила п’ять подвійних помилок, тоді як у Жакмо їх було одинадцять.

Також Костюк реалізувала три з двадцяти брейк-пойнтів проти трьох із дванадцяти у суперниці.

У третьому сеті Марта була змушена взяти медичний тайм-аут, однак змогла продовжити поєдинок.

Костюк сьомий раз виступила в основній сітці Australian Open. Її найкращим результатом на турнірі залишається вихід до чвертьфіналу.

Нагадаємо, чотири українки зіграють у парному розряді Australian Open.