Костюк програла в першому колі Australian Open
Українка поступилася в трьох сетах
13 хвилин тому
У Мельбурні стартував Australian Open-2026. У першому колі українська тенісистка Марта Костюк (WTA 20) поступилася француженці Ельзі Жакмо (WTA 58) з рахунком 7:6, 6:7, 6:7.
Матч тривав 207 хвилин, упродовж яких Костюк подала вісім ейсів проти чотирьох у суперниці. При цьому Марта допустила п’ять подвійних помилок, тоді як у Жакмо їх було одинадцять.
Також Костюк реалізувала три з двадцяти брейк-пойнтів проти трьох із дванадцяти у суперниці.
У третьому сеті Марта була змушена взяти медичний тайм-аут, однак змогла продовжити поєдинок.
Костюк сьомий раз виступила в основній сітці Australian Open. Її найкращим результатом на турнірі залишається вихід до чвертьфіналу.
Нагадаємо, чотири українки зіграють у парному розряді Australian Open.
