Чотири українки зіграють у парному розряді Australian Open
У першому колі виступлять Людмила та Надія Кіченок, Костюк та Ястремська
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Відбулося жеребкування парного розряду Australian Open-2026. У першому колі зіграють чотири українські тенісистки.
Australian Open-2026. Матчі українок у першому колі
Людмила Кіченок / Кеті Волинець (Україна / США) – анастасія павлючєнкова / Клара Таусон (-/Данія)
Надія Кіченок / Макото Ніномія (Україна / Японія) – Емерсон Джонс / Астра Шарма (Австралія, WC)
Марта Костюк / Єлена-Габріела Русе (Україна / Румунія) – Джесіка Малечкова / Міріам Скох (Чехія)
Даяна Ястремська / Аліша Паркс (Україна / США) – Го Ханьюй / Крістіна Младенович (Китай / Франція)
