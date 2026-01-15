Олег Гончар

У фіналі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Дар’я Снігур (WTA 136) програла нейтральній білорусці Олександрі Саснович (WTA 102) з рахунком 2:6, 6:0, 2:6.

Матч тривав 105 хвилин, упродовж яких Снігур не подала жодного ейсу проти трьох у суперниці. При цьому обидві тенісистки допустили по три подвійні помилки.

Снігур реалізувала п’ять із тринадцяти брейк-пойнтів проти шести із шістнадцяти у суперниці.

Раніше в основну сітку через кваліфікацію пройшли Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.