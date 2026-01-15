Снігур не змогла пробитися до основної сітки Australian Open
Українка поступилася у трьох сетах
Дар’я Снігур
У фіналі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Дар’я Снігур (WTA 136) програла нейтральній білорусці Олександрі Саснович (WTA 102) з рахунком 2:6, 6:0, 2:6.
Матч тривав 105 хвилин, упродовж яких Снігур не подала жодного ейсу проти трьох у суперниці. При цьому обидві тенісистки допустили по три подвійні помилки.
Снігур реалізувала п’ять із тринадцяти брейк-пойнтів проти шести із шістнадцяти у суперниці.
Раніше в основну сітку через кваліфікацію пройшли Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.
