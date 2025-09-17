Олег Гончар

Жіноча збірна України з тенісу стартувала з перемоги у матчі чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

У першій грі Марта Костюк обіграла Джессіку Боусас Манейро з рахунком 7:6, 6:2.

Матч тривав 107 хвилин, за які Костюк подала чотири ейси проти одного у суперниці. При цьому, Марта зробила лише одну подвійну помилку, тоді як у Манейро їх було п'ять.

Також Костюк використала п'ять із одинадцяти брейків проти трьох із п'яти у іспанки.

У другій грі Еліна Світоліна протистоятиме Паулі Бадосі.

У разі перемоги над Іспанією Україна в півфіналі турніру зіграє проти Італії.

Нагадаємо, Україна опустилася на 41-е місце у світовому рейтингу націй.