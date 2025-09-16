Денис Сєдашов

Міжнародна тенісна федерація опублікувала оновлений рейтинг чоловічих національних команд. Після перемоги над Домініканською Республікою в матчі Другої Світової групи Кубка Девіса збірна України опустилася на одну позицію та тепер посідає 41-ше місце.

У лютому наступного року українська команда зіграє у Плей-оф Першої Світової групи. На цій стадії виступлять 25 збірних: 12 команд, які виграли свої матчі у Другій Світовій групі, та 13 команд, що програли у Першій.

Оскільки збірна України входить до числа сіяних, вона зустрінеться з однією з 13 не сіяних команд.

Оновлений рейтинг націй:

17 Фінляндія (I)

25 Швейцарія (I)

27 Португалія (I)

28 Китайський Тайбей (I)

30 Боснія і Герцеговина (I)

31 Казахстан (I)

32 Ізраїль (I)

35 Туреччина (I)

36 Польща (I)

38 Колумбія (I)

39 Греція (I)

40 Румунія (II)

41 Україна (II)

Серед потенційних суперників української команди на Плей-оф: Єгипет, Люксембург, Монако, Литва, Марокко, Мексика, Нова Зеландія, Туніс, Ліван, Гонконг, Китай, Словенія, Парагвай.

