Костюк припинила боротьбу у парному розряді Wimbledon-2025
Українка разом з Русе зазнали поразки у трьох сетах
близько 1 години тому
Фото: Luke Mayes
Українська тенісистка Марта Костюк разом із румункою Єлєною-Габріелою Русе завершили виступ на Wimbledon у другому колі парної сітки.
У трисетовому поєдинку українсько-румунський дует поступився четвертим сіяним — тандему Сє Шувей (Тайвань) та Альоні Остапенко (Латвія) — 7:5, 2:6, 2:6
Українка і румунська тенісистка втретє зіграли разом на Wimbledon.
Визначилася суперниця Ястремської у третьому колі Wimbledon.
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