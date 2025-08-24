Костюк розповіла, в якому бізнесі хоче себе спробувати
Марта заявила, що схиблена на цьому
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Друга ракетка України Марта Костюк зізналася, що хотіла би спробувати себе у підприємницькій діяльності. Слова тенісистки наводить btu.org.ua:
Чи могла б я відкрити власну компанію? Гм... Так, думаю, що могла б. У майбутньому я точно бачу себе партнеркою, співвласницею ресторану. Я схиблена на їжі. Немає шансів якось це оминути.
Нагадаємо, що Костюк виступить на US Open-2025. У першому колі українка зустрінеться з британкою Кеті Бултер.
