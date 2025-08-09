Костюк розгромила Татьяну Марію у другому колі турніру у Цинциннаті
Українка перемогла у двох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Друга ракетка України Марта Костюк (WTA 27) успішно розпочала виступ на хардовому турнірі WTA 1000 у Цинциннаті (США).
У поєдинку 1/32 фіналу Костюк у двох сетах впевнено перемогла 38-річну німецьку тенісистку Татьяну Марію (WTA 41) — 6:0, 6:1.
Наступною суперницею Костюк стане переможниця матчу між Ігою Швьонтек та анастасією потаповою.
Ястремська – автор найкращого удару липня у WTA Турі.