Костюк та Ястремська дізналися суперниць у другому колі «тисячника» у Китаї
Українки як сіяні пропускали перший раунд турніру
близько 21 години тому
Фото: Getty Images
Марта Костюк та Даяна Ястремська за результатами матчів першого кола турніру серії WTA1000 у китайському Пекіні отримали суперниць у другому раунді.
Костюк зустрінеться з німкенею Еллою Зайдель. Напередодні представниця Німеччини переграла польку Магдалену Френх 7:5, 6:4. Це буде перша очна зустріч тенісисток.
Ястремська зіграє з іспанкою Джессікою Бузас Манейро, яка розібралася з Жаклін Крістіан 6:4, 6:0. Представниця Іспанії грала з українкою на Wimbledon-2025, де перемогла у трьох сетах. Обидва матчі представниць України заплановані на 27 вересня.
