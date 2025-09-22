Костюк опустилася в рейтингу WTA, Світоліна зберегла свої позиції
Олійникова зробила шалений стрибок
близько 1 години тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг організації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 13-ту сходинку.
Марта Костюк опустилася на 28-у позицію. Особистий рекорд оновила Олександра Олійникова, яка виграла турнір WTA 125 в італійському Толентіно – 136-е місце.
У топ-10 рейтингу змін не відбулося.
Рейтинг WTA станом на 22 вересня:
1. Аріна Соболенко – 11225 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 8433
3. Корі Гауфф (США) – 7873
4. Аманда Анісімова (США) – 5109
5. Мірра Андрєєва – 4793
6. Медісон Кіз (США) – 4579
7. Джессіка Пегула (США) – 4383
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4006
9. Чжен Ціньвень (Китай) – 4003
10. Олена Рибакіна (Казахстан) – 3833
...
13. Еліна Світоліна (Україна) – 2606
28 (26). Марта Костюк (Україна) – 1659
31 (32). Даяна Ястремська (Україна) – 1559
86 (87). Юлія Стародубцева (Україна) – 840
136 (163). Олександра Олійникова (Україна) – 557
155. Ангеліна Калініна (Україна) – 472
184 (193). Дар’я Снігур (Україна) – 390
259 (264). Анастасія Соболєва (Україна) – 268
