Світоліна, Костюк, Ястремська та Стародубцева зіграють на престижному турнірі у Пекіні
Еліна, Марта та Даяна розпочнуть змагання з другого раунду
близько 2 годин тому
Фото: j48tennis.net
Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стаодубцева потрапили до основної сітки турніру серії WTA1000 у китайському Пекіні. Світоліна, Костюк та Ястремська як сіяні розпочнуть змагання з другого кола.
Матчі українок на «тисячнику» у Пекіні:
Еліна Світоліна – Тат’яна Марія / Марі Боузкова
Марта Костюк – Магдалена Френх / «кваліфаєрка»
Даяна Ястремська – Джессіка Боузас Манейро / Жаклін Крістіан
Юлія Стародубцева – Айла Томлянович
