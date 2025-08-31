Олег Гончар

У другому колі парного розряду US Open українська тенісистка Даяна Ястремська разом з американкою Алісією Паркс поступились Катержині Сіняковій з Чехії та Тейлор Таунсенд з США з рахунком 3:6, 3:6.

Матч тривав 76 хвилин, за які Ястремська та Паркс не виконали жодної подачі навиліт, допустили вісім подвійних помилок.

Також Даяна та Алісія реалізували лише один з двох брейків.

В одиночному розряді Ястремська раніше програла нейтральній тенісистці Анастасії Павлюченковій.

Цікаво, що Сінякова і Таунсенд у першому колі перемогли українку Надію Кіченок і Алділу Сутджиаді з Індонезії.

Нагадаємо, раніше в четверте коло турніру пройшла українка Марта Костюк.