Ястремська остаточно завершила витупи на US Open
Українка разом з Алісією Паркс програли Сіняковій і Таунсенд
близько 2 годин тому
Даяна Ястремська / Фото: j48tennis.net
У другому колі парного розряду US Open українська тенісистка Даяна Ястремська разом з американкою Алісією Паркс поступились Катержині Сіняковій з Чехії та Тейлор Таунсенд з США з рахунком 3:6, 3:6.
Матч тривав 76 хвилин, за які Ястремська та Паркс не виконали жодної подачі навиліт, допустили вісім подвійних помилок.
Також Даяна та Алісія реалізували лише один з двох брейків.
В одиночному розряді Ястремська раніше програла нейтральній тенісистці Анастасії Павлюченковій.
Цікаво, що Сінякова і Таунсенд у першому колі перемогли українку Надію Кіченок і Алділу Сутджиаді з Індонезії.
Нагадаємо, раніше в четверте коло турніру пройшла українка Марта Костюк.
