Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 26) прокоментувала поразку у фіналі турніру WTA 500 у Брісбені (Австралія) від білоруски Аріни Соболенко (WTA 1). Відео зі словами Костюк навів паблік The Tennis Letter.

Перш за все хочу подякувати всім, хто зробив цей турнір можливим: волонтерам, болбоям, організаторам і уряду Квінсленду. За цим стоять сотні й тисячі людей, і я щиро вдячна кожному з них. Окрема подяка неймовірній публіці — ці вихідні я запам’ятаю надовго. Грати перед вами було справжнім задоволенням.

Також хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня виходжу на корт із болем у серці, адже тисячі людей зараз без світла й теплої води, а температура сягає мінус 20. Тут, у Брісбені, спекотно, і це важко навіть уявити. Моя сестра вдома спить під трьома ковдрами через холод. Тому побачити цього тижня так багато українських прапорів і вболівальників було для мене надзвичайно зворушливо.

Дякую всім суперницям, з якими я грала. Ви змушуєте мене прогресувати, ставати сильнішою щодня й щотижня, і я ціную цей шлях.

Окрема подяка моїй команді. Вибачте, що я знову програла фінал — уже третій. Але я точно знаю: наступного разу я його виграю.

Дякую всім за підтримку. Дякую моєму чоловікові за те, що був поруч зі мною цього тижня. І ще раз — щиро дякую кожному.