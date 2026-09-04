Марта Костюк (WTA 11) здобула впевнену перемогу в матчі третього кола US Open-2026. Українська тенісистка у двох сетах обіграла «нейтральну» єкатєріну алєксандрову (WTA 19) – 6:3, 6:2. Обидві партії тривали по 39 хвилин, тож для перемоги Костюк знадобилося лише 78 хвилин.

Українка активно розпочала зустріч і з перших розіграшів намагалася нав’язати суперниці свій темп. Костюк упевнено діяла на власній подачі, не дозволяла алєксандровій отримувати легкі очки та ефективно використовувала можливості для брейків. У підсумку Марта виграла перший сет із рахунком 6:3.

У другій партії перевага української тенісистки стала ще відчутнішою. Костюк продовжила діяти агресивно, змушувала суперницю помилятися під тиском і не дала їй повернутися до боротьби. Українка віддала алєксандровій лише два гейми та завершила сет із рахунком 6:2.

Ця перемога стала для Костюк першою в кар’єрі у протистояннях з Александровою. До цього тенісистки зустрічалися двічі: у 2021 році на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Римі та в 2022 році на хардових змаганнях WTA 250 у Порторожі. В обох попередніх матчах сильнішою була «нейтральна» спортсменка, однак цього разу Марта змогла перервати невдалу серію.

Костюк другий сезон поспіль вийшла до четвертого кола US Open. Таким чином, українка повторила свій найкращий результат на Відкритому чемпіонаті США та продовжила боротьбу за ще більш успішний виступ у Нью-Йорку.

У 2026 році Марта вже двічі доходила до стадії 1/8 фіналу на турнірах Grand Slam. На Roland Garros і Wimbledon українська тенісистка змогла пробитися до півфіналу, що стало одними з найкращих результатів у її кар’єрі на змаганнях найвищого рівня.

Суперниця Костюк у четвертому колі визначиться в матчі між американкою Енн Лі (WTA 29) і шостою ракеткою світу з Чехії Ліндою Носковою.

Також Костюк продовжує боротьбу в парному розряді.