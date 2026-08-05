Сергій Разумовський

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 11) здобула впевнену перемогу над канадійкою українського походження Кетрін Себов у матчі другого кола турніру WTA 1000 у Торонто. Поєдинок тривав два сети, а його підсумковий рахунок – 7:6 (4), 6:0 на користь представниці України.

Себов стала суперницею Костюк на цій стадії змагань після проходження попереднього етапу турніру. Канадійка має українське походження, однак у матчі представляла Канаду. Для тенісисток це була друга очна зустріч у кар’єрі. Вперше вони зіграли у 2021 році на турнірі в Чикаго, де Костюк також виявилася сильнішою у двох сетах.

Початок першої партії склався на користь Себов. Канадська тенісистка одразу скористалася можливістю зробити брейк і вийшла вперед. Після цього вона змогла взяти ще один гейм, збільшивши свою перевагу до 2:0. Костюк відповіла виграним геймом і скоротила відставання до одного очка за рахунку 1:2.

Однак у наступному відрізку зустрічі Себов знову перехопила ініціативу. Канадійка виграла ще два гейми поспіль і наблизилася до перемоги в першому сеті. Марта Костюк не дозволила суперниці закріпити перевагу, поступово вирівняла гру та повернулася у боротьбу за партію.

Українка зуміла довести сет до тайбрейку. За рахунку 6:6 тенісистки перейшли до вирішального гейму, в якому Костюк діяла стабільніше та краще скористалася своїми можливостями. Тайбрейк завершився перемогою української тенісистки з рахунком 7:4, що принесло їй перевагу в матчі.

Другий сет став повною протилежністю першому. Костюк одразу захопила контроль над грою, діяла агресивно на прийомі та не дозволяла Себов нав’язати власний темп. Українка виграла шість геймів поспіль, не віддавши суперниці жодної партії. У підсумку другий сет завершився з рахунком 6:0.

Завдяки цій перемозі Марта Костюк вийшла до третього кола турніру в Торонто. Вона стала другою українською тенісисткою, якій вдалося подолати попередню стадію змагань. Раніше до третього кола пробилася Еліна Світоліна, яка у напруженому матчі в трьох сетах перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро.

Ім’я наступної суперниці Костюк визначиться після матчу між хорваткою Антонією Ружич та американкою Медісон Кіз, яка має 19-й номер посіву на турнірі. Саме переможниця цього протистояння зіграє проти українки у третьому колі змагань WTA 1000 у Торонто.