Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA, 9) вийшла до третього раунду турніру категорії WTA 1000 у Торонто, Канада.

У другому колі змагань Еліна обіграла представницю Іспанії Джесіку Бузас Манейро (WTA, 63) з рахунком 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4.

Матч тривав 2 години 47 хвилин. За цей час Світоліна три рази подала навиліт, припустилася 11 подвійних помилок і реалізувала 8 брейк-пойнтів із 11 зароблених. На рахунку Бузас Манейро один ейс, 13 подвійних помилок та 8 реалізованих брейк-пойнтів із 14 зароблених.

За вихід до чвертьфіналу змагань Світоліна посперечається з переможницею матчу Єлена-Габріела Русе (Румунія) – Анастасія Потапова (Австрія).

Оновлений рейтинг WTA.