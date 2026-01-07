Костюк здолала Путінцеву в другому колі турніру в Брісбені
Марта витратила на колишню росіянку три сети
близько 3 годин тому
Марта Костюк / Фото: j48tennis.net
У другому колі турніру WTA 500 у Брісбені (Австралія) українська тенісистка Марта Костюк (WTA 26) зіграла з ексросіянкою, яка представляла Казахстан, Юлією Путінцеву (WTA 74).
Костюк програла перший сет, але упевнено виграла два наступні: 6:7, 6:1, 6:0.
Матч тривав 112 хвилини, за які Костюк подала чотири ейси, зробила одну подвійну помилку і використала сім із дев’яти брейк-пойнтів.
Путінцева ейсів не подавала, допустила одну подвійну помилку та реалізувала один із двох брейків.
У третьому колі турніру Костюк зіграє проти переможниці матчу американки Аманди Анісімової та австралійки Біррелл.
Нагадаємо, раніше Даяна Ястремська вийшла у третє коло турніру в Брісбені.