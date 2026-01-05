Костюк дізналася суперницю на турнірі у Брісбені
Українка зустрінеться з представницею Казахстану
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Марта Костюк (25 WTA) дізналася першу суперницю на хардовому турнірі серії WTA 500 у Брісбені (Австралія).
У матчі 1/16 фіналу друга ракетка України зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою (74 WTA).
Тенісистка з Казахстану пробилася до наступного раунду, впевнено здолавши американку Хейлі Баптист — 6:2, 6:4.
Для Костюк і Путінцевої це буде перша зустріч у Турі.
