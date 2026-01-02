Друга ракетка України Марта Костюк в інтерв’ю glavcom.ua назвала плани на 2026 змагальний рік:

Планів багато, але, як то кажуть, хочеш розсмішити Бога – розкажи йому про них. Я ніколи не намагаюся концентруватися на рейтингу, тому що для мене рейтинг – це радше результат тієї роботи, яку ми вже виконали. Робити з нього самоціль я вважаю неконструктивно.

Для мене важливіше розвивати свою гру: посилювати сильні сторони, підтягувати слабкі й продовжувати рухатися вперед. Ключове – здоров’я, адже без нього в цьому спорті надзвичайно складно.

Звісно, хотілося б завершити сезон у топ-10 – це планка, яку я ще не досягала. І, безумовно, виграти турнір Великого шлему – це найбільша мета. Але я не фокусуюся на цих цифрах і титулах.