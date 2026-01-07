Олег Гончар

В другому колі турніру в австралійському Брісбені українка Даяна Ястремська (WTA 27) перемогла Лейлу Фернандес (WTA 22) з Канади.

Матч завершився на користь Ястремської з рахунком 6:1, 6:2.

Матч тривав 62 хвилини, за які Ястремська подала один ейс, не робила подвійних помилок та реалізувала чотири із десяти брейків.

Фернандес ейсів не подавала, допустила сім подвійних помилок та не використала жодного із своїх трьох брейків.

Для тенісисток це був четвертий очний матч та друга перемога Даяни.

У третьому колі Ястремська зіграє проти шостої ракетки світу Джесіки Пегули. Вони грали одна проти одної лише раз. У 2022 році в Кубку Біллі Джин Кінг українка перемогла в двох сетах.

Нагадаємо, раніше Ястремська з перемоги стартувала на турнірі у Брісбені.