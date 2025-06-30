Крейчикова розкритикувала зміни на Wimbledon: «Мені більше до вподоби традиції»
Тенісистка вважає, що турнір втрачає свій унікальний шарм
близько 1 години тому
Чеська тенісистка Барбора Крейчикова (16 WTA), чинна чемпіонка Wimbledon у жіночому одиночному розряді, висловила незадоволення нововведеннями турніру. Слова наводить The Mirror.
Барбора зізналася, що їй більше до вподоби класичний формат змагань із лінійними суддями, а не впроваджена цього року електронна система.
Чесно кажучи, мені подобається традиційний стиль. Я звикла до того, як було раніше, і мені це ближче. А з новою системою — все стало якось… просто інакше.
Технології замість людей. Wimbledon-2025 – без лінійних суддів.