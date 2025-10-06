Олег Шумейко

Олексій Крутих (ATP, 458) у фіналі відбору турніру серії Challenger в іспанській Валенсії програв Карлосу Санчесу Ховеру (ATP, 316) 1:6, 7:6 (6), 3:6.

За 2 з чвертю години на корті українець тричі подав навиліт, реалізував 4 брейк-поінти з дванадцяти та двічі помилився при подачі. Іспанець зробив 1 ейс т 9 брейків. Це була друга зустріч тенісистів у 2021 році переміг Крутих.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська не змогла завершити стартовий матч на змаганнях WTA1000 в Ухані.