Орлов здобув розгромну перемогу на старті матчу Кубка Девіса Україна – Домініканська Республіка
Владислав віддав супернику тільки 3 гейми
близько 2 годин тому
Фото: ФТУ
Владислав Орлов (ATP, 526) у першому матчі протистояння у Другій світовій групі Кубка Девіса з Домініканською Республікою переграв Роберто Сіда Саберві (ATP, 337) 6:2, 6:1.
Кубок Девіса. Друга світова група. Україна – Домініканська Республіка
Владислав Орлов – Роберто Сід Саберві 6:2, 6:1
Наступним матчем протистояння стане зустріч В’ячеслава Бєлінського та Петера Бертрана.
