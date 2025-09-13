Україна вийшла до плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса
Українські тенісисти в Анталії перемогли Домініканську Республіку
близько 1 години тому
Збірна України в Анталії (Туреччина) здобула перемогу 3:0 у протистоянні з Домініканською Республікою у Другій світовій групі Кубка Девіса-2025.
Перемога дозволила синьо-жовтим вийти до плей-оф Першої світової групи.
У першому матчі Владислав Орлов у двох сетах переміг Роберто Сіда, а у другому В'ячеслав Бєлінський так само легко обіграв Петера Бертрана.
Третій матч був парним і став вирішальним — Олександр Овчаренко та Владислав Орлов здолали Роберто Сіда та Петера Бертран з рахунком 7:6, 6:2.
У першому сеті українці відіграли три сетболи, а потім виграли тай-брейк 9:7.
У другому сеті українці відчули спротив лише на початку матчу.
Україна приєднається до 25 збірних у плей-оф Першої світової групи. Матчі відбудуться у 2026 році.