Олег Гончар

Збірна України в Анталії (Туреччина) здобула перемогу 3:0 у протистоянні з Домініканською Республікою у Другій світовій групі Кубка Девіса-2025.

Перемога дозволила синьо-жовтим вийти до плей-оф Першої світової групи.

У першому матчі Владислав Орлов у двох сетах переміг Роберто Сіда, а у другому В'ячеслав Бєлінський так само легко обіграв Петера Бертрана.

Третій матч був парним і став вирішальним — Олександр Овчаренко та Владислав Орлов здолали Роберто Сіда та Петера Бертран з рахунком 7:6, 6:2.

У першому сеті українці відіграли три сетболи, а потім виграли тай-брейк 9:7.

У другому сеті українці відчули спротив лише на початку матчу.

Україна приєднається до 25 збірних у плей-оф Першої світової групи. Матчі відбудуться у 2026 році.