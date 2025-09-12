Перший номер України здобув вольову перемогу та збільшив перевагу у протистоянні Кубка Девіса
Бєлінський у трьох сетах здолав домініканця Бертрана
близько 2 годин тому
Фото: ФТУ
В’ячеслав Бєлінський (ATP, 378) у другій зустрічі протистояння Україна – Домініканська Республіка у Другій світовій групі Кубка Девіса обіграв Петера Бертрана (ATP, 655).
Кубок Девіса. Друга світова група. Україна – Домініканська Республіка
Владислав Орлов – Роберто Сід Саберві 6:2, 6:1
В’ячеслав Бєлінський – Петер Бертран 6:4, 4:6, 7:6 (3)
Рахунок у матчі – 2:0
Нагадаємо, що наступний ігровий день розпочнеться матчем Олексій Крутих / Олександр Овчаренко – Алехандро Хосе Гандіні / Енмануель Муньйос, який може стати вирішальним. Відзначимо, що зустріч проходить до трьох виграних ігор однією зі збірних.
