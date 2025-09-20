Світоліна – про поразку у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг: «Це не кінець – ми повернемося сильніші»
Українки поступилися Італії з рахунком 1:2
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка України Еліна Світоліна у своєму Instagram підбила підсумки поразці від Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг:
Вчорашня поразка на Кубку Біллі Джин Кінг була справді болючою.
Відчуваю велику відповідальність, і цей біль непросто нести… Але ми віддали все на корті, й я не можу пишатися більше, ніж стояти поруч із командою та представляти Україну.
Дякую всім, хто був із нами – ваша підтримка додає нам сил.
Це не кінець. Ми повернемося разом, сильніші, ніж будь-коли.
Нагадаємо, що вирішальним став парний матч, який закінчився у двох сетах.