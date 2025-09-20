Перша ракетка України Еліна Світоліна у своєму Instagram підбила підсумки поразці від Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг:

Вчорашня поразка на Кубку Біллі Джин Кінг була справді болючою.

Відчуваю велику відповідальність, і цей біль непросто нести… Але ми віддали все на корті, й я не можу пишатися більше, ніж стояти поруч із командою та представляти Україну.

Дякую всім, хто був із нами – ваша підтримка додає нам сил.

Це не кінець. Ми повернемося разом, сильніші, ніж будь-коли.