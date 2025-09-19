Олег Гончар

Жіноча збірна України з тенісу поступилася Італії з рахунком 1:2 в півфіналі Кубка Біллі Джін Кінг.

У третьому вирішальному матчі Людмила Кіченок та Марта Костюк поступилися Сарі Еррані та Жасмін Паоліні з рахунком 2:6, 3:6.

Матч тривав 82 хвилини, упродовж яких Костюк та Кіченок не подавали ейсів, допустили дві подвійні помилки та реалізували два із п'яти брейків.

Костюк в першій грі обіграла Елізабетту Коччаретто з рахунком 6:2, 6:3. Однак Еліна Світоліна не змогла скористатися шансом і програла Жасмін Паоліні 6:3, 4:6, 4:6.

У чвертьфіналі українки сенсаційно здолали Іспанію 2:0, а італійки – Китай 2:0.