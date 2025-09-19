Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 13) прокоментувала своє фіаско в матчі з італійкою Жасмін Паоліні (WTA 8) в півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Слова українки навів портал ВТУ.

«Чи був 16-хвилинний гейм у третьому сеті переломним? Я б не сказала, що це був переломний момент, чесно кажучи, тому що після цього я відігралася на 4-4, тому я так не думаю. Але так, було багато довгих геймів, багато довгих розіграшів.

Тому так, це той матч, через який я відчуваю розчарування, тому що, очевидно, я була попереду в цьому поєдинку, у другому сеті теж. Звичайно, так, це суперсумно».