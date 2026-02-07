Денис Сєдашов

Українські тенісисти Олексій Крутих і Владислав Орлов зазнали поразок у стартових матчах протистояння збірних України та Люксембургу в плейоф Першої Світової групи Кубка Девіса.

У першому поєдинку ігрового дня Крутих зустрівся з Крісом Родешем і поступився у двох сетах — 3:6, 1:6.

Український тенісист протягом зустрічі не зміг виконати жодного ейсу, припустився двох подвійних помилок, не реалізував обидва зароблені брейк-поїнти та програв чотири гейми на своїй подачі.

У другому матчі Владислав Орлов протистояв Алексу Кнаффу та програв — 6:7 (2:7), 2:6.

Протягом поєдинку Орлов припустився семи подвійних помилок, виконав чотири ейси, зміг реалізувати єдиний брейк-пойнт у другому сеті, однак тричі поступився у геймах на власній подачі.

Після двох одиночних зустрічей рахунок у матчевому протистоянні — 2:0 на користь збірної Люксембургу.

Перша ракетка України поступився на старті кваліфікації турніру ATP.