Олег Шумейко

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 182) у півфіналі кваліфікації турніру серії ATP500 у нідерландському Роттердамі поступився шостому сіяному Крістоферу О’Коннеллу (ATP, 119) 3:6, 5:7.

За півтори години на корті українець три рази подав навиліт, зробив 1 брейк та тричі помилився при подачі. Австралієць зробив 7 ейсів та 4 брейки. Це була перша очна зустріч тенісистів.

Нагадаємо, що Дар’я Снігур та Олександра Олійникова дісталися до півфіналу змагань WTA у Румунії.