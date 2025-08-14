Людмила Кіченок розгромила росіянку та вийшла до півфіналу турніру у Цинциннаті
Далі українка з Перес зустрінуться з другими сіяними
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Людмила Кіченок та Еллен Перес у чвертьфіналі турніру серії WTA1000 в американському Цинциннаті перемогли Ніколь Меліхар та людмілу самсонову 6:4, 6:1.
За годину з чвертю на корті україно-австралійський тандем тричі подав навиліт, реалізував усі три брейк-поінти та 1 раз помилився при подачі. Суперниці зробили 3 ейси та дві «подвійні».
Наступними суперницями Кіченок та Перес стануть другі сіяні змагань Габріела Дабровскі та Ерін Раутліфф.
