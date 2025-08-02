Олег Шумейко

Людмила Кіченок та Еллен Перес у другому колі турніру серії WTA1000 у канадському Монреалі поступилися Коко Гофф та Маккартні Кесслер 3:6, 6:4, 1-10.

За годину з чвертю на корті україно-австралійський тандем 1 раз подав навиліт, реалізував 2 брейк-поінти з восьми та 4 рази помилився при подачі. Американки зробили 1 ейс, 3 брейки та 5 «подвійних».

Нагадаємо, щоЕліна Світоліна слідом за Мартою Костюк та Даяною Ястремською вийшла до четвертого кола змагань у Монреалі.