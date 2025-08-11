Володимир Кириченко

Українська тенісистка Людмила Кіченок та австралійка Еллен Перес вийшли до другого раунду парного турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Кіченок та Перес з рахунком 7:5, 7:5 обіграли нейтральну тенісистку з російським паспортом Анну Калінську та румунку Сорану Кирстю.

По ходу матчу україно-австралійський дует зробив чотири брейки та програв два гейми на своїх подачах.

У наступному колі Кіченок та Перес зіграють з американками Хейлі Батіст та Джессікою Пегулою.

Людмила і Еллен проводять четверті спільні змагання. Їхнім найкращим результатом є фінал трав'яного п'ятисотника в Бад-Хомбурзі.

Нагадаємо, Ястремська вийшла у третє коло «тисячника» у Цинциннаті.