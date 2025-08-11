Людмила Кіченок вийшла до другого кола «тисячника» у Цинциннаті
Україно-австралійський дует відправив додому росіянку
близько 1 години тому
Людмила Кіченок / Фото - Суспільне
Українська тенісистка Людмила Кіченок та австралійка Еллен Перес вийшли до другого раунду парного турніру WTA 1000 у Цинциннаті.
Кіченок та Перес з рахунком 7:5, 7:5 обіграли нейтральну тенісистку з російським паспортом Анну Калінську та румунку Сорану Кирстю.
По ходу матчу україно-австралійський дует зробив чотири брейки та програв два гейми на своїх подачах.
У наступному колі Кіченок та Перес зіграють з американками Хейлі Батіст та Джессікою Пегулою.
Людмила і Еллен проводять четверті спільні змагання. Їхнім найкращим результатом є фінал трав'яного п'ятисотника в Бад-Хомбурзі.
